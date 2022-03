Kristen Stewart o como ir en shorts a los Oscars 2022 sin perder la elegancia

La actriz ha optado por un arriesgado estilismo compuesto por una blazer y unos shorts de Chanel.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Pese a que lleva trabajando como actriz desde que tenía 8 años, no fue hasta su papel de Bella Swan en la Saga 'Crepúsculo' cuando descubrimos a Kristen Stewart y se convirtió en una estrella internacional. Sin embargo, desde entonces son muchas las interpretaciones que ha hecho, todas ellas muy alejadas de su época de ídolo adolescente, aunque no ha sido hasta su papel en 'Spencer' cuando la Academia ha decidido reconocer su trabajo con la que es su primera nominación a los Oscar.

Su interpretación de Lady Di le ha valido la nominación como Mejor actriz protagonista y por eso este año ha decidido arriesgar en su paso por la alfombra roja y ser fiel completamente a su estilo con un toque 'grunge' y desenfadado. Y es que, la actriz ha optado por acudir a la gala vestida con un total look de Chanel compuesto por blazer y shorts a juego de color negro, que ha combinado con una camisa blanca, abierta hasta el ombligo que dejaba ver el espectacular collar con el que ha llenado de destellos su look.

Con su peinado y su maquillaje también se ha mantenido fiel a su estilo, optando por una melena suelta, peinada hacia un lado, y un maquillaje de ojos muy marcado, con delineado negro en las pestañas inferiores y sombra de ojos en tonos rosas, y unos labios nude.

A pesar de que la actriz protagonista de 'Spencer' no acostumbra a hablar sobre su vida privada, esta noche nos ha regalado un posado de lo más romántico con su prometida, Dylan Meyer. Stewart y Meyer se conocieron hace ocho años, pero no fue hasta 2019 cuando iniciaron su relación amorosa tras reencontrarse en una fiesta de un amigo común. La primera vez que se las vio juntas fue dándose un beso sentadas en unas escaleras en la ciudad de Nueva York. Las imágenes desataron un fuerte revuelo, ya que se publicaron poco después de que Kristen rompiese su relación con la modelo Stella Maxwell, con quien salió intermitentemente durante dos años.

'Spencer', la película por la que está nominada, cuenta la historia de un fin de semana crucial a principios de los 90, cuando la princesa Diana decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando, y que necesitaba desviarse de un camino que la había puesto en primera fila para ser reina. El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones de Navidad en la finca de los Windsor en Sandringham, Inglaterra. No es un biopic, si no una forma de retratar la lucha que tuvo Lady Di contra todos, incluso contra sí misma, para descubrir quién era realmente.