Fiel a Valentino, ha sido una de las más aplaudidas luciendo la tendencia de alfombra roja que está conquistando a toda una nueva generación de artistas y de la que ella misma es precursora.

Llegar, posar y triunfar. La llegada de Zendaya a los Premios Oscar 2022 ha logrado acaparar todos los flashes. Pese a no formar parte de la lista de nominados de esta edición, la actriz era una de las más esperadas ya que ha participado en dos de las producciones más importantes del año: 'Dune' (que parte con 10 nominaciones) y 'Spider-Man: No Way Home' (la gran favorita en la categoría recién inaugurada #OscarsFanFavorite, en la que el público ha podido votar a través de Twitter su película preferida).

No ha habido sorpresas con su look: Zendaya ha confiado en Valentino, 'maison' que ha elegido en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria artística, como ya hizo, por ejemplo, en los Premios Oscar del año pasado. "Tal vez la palabra 'icono' suene demasiado cliché, pero es todo en lo que puedo pensar cuando la miro", confesó entonces Pierpaolo Piccioli, director creativo de la enseña. Y es que no hay duda de que ambos forman uno de los tándems de moda más exitosos de la actualidad.

Y si en 2021 optó por un impresionante vestido 'cut out' neón que brillaba en la oscuridad, este 2022 ha marcado la diferencia con un conjunto de dos piezas compuesto por una camisa 'cropped' satinada y una falda de talle alto y con cola cuajada de lentejuelas plateadas.

De esta forma, la que comenzó su carrera como chica Disney, ha dejado su abdomen al descubierto, consolidando así esta tendencia que ya triunfa en las alfombras rojas (especialmente entre las chicas más jóvenes) y de la que ella misma es la gran precursora internacional. Porque ya hemos perdido la cuenta de las veces que Zendaya ha lucido torso en los 'photocalls', pero no por eso ha dejado de sorprendernos con sus elecciones. ¡Siempre fantástica!

En cuanto a las joyas, la joven ha optado por diseños finos de Bulgari que suman brillo a su estilismo. El collar y los pendientes ganan protagonismo gracias al recogido en el que ha trabajado su melena, actualmente de un sutil y favorecedor pelirrojo.

Mención aparte merece su maquillaje en el que destacan unos ojos potenciados en negro y con un toque de luz en el lagrimal. Los labios 'nude' y las cejas bien definidas redondean su 'beauty look'.