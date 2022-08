Paula Echevarría celebra su cumpleaños con un look de novia con corsé y aberturas

La actriz celebró anoche su 45 cumpleaños en Marbella con un look 'total white' que bien podría ser un vestido de novia diferente y especial.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los cumpleaños de Paula Echevarría siempre han sido unas fiestas dignas de recordar, pues cada año se supera en la celebración. Por eso, cuando hemos descubierto que esta vez, con motivo de su 45 cumpleaños, el lugar elegido para la fiesta ha sido el festival Starlite Catalana Occidente de Marbella, no nos ha extrañado lo más mínimo.

Hasta allí se desplazaron algunos de los amigos más íntimos de la actriz, como Carla Pereyra, la estilista Ana Antic, Isabel Navarro y Poty Castillo, Ingrid Asensio y Fernando Sanz, Fiona Ferrer, Natalia de la Vega, o la influencer Marta Carriedo, entre otros. Todos ellos arroparon a Paula en una noche muy especial en la que la actriz estaba pletórica y en la que no dejó de bailar al ritmo del grupo Taburete.

Para la ocasión, eligió un bonito vestido asimétrico en color blanco con cuerpo estilo corsé y falda mido con abertura lateral, sandalias de vinilo y pendientes de Chanel. Un vestido que perfectamente podría ser el escogido por las novias que buscan algo diferente ya que resulta ideal para dar el "sí, quiero" en una boda civil durante los meses de primavera-verano.

No es la primera vez que vemos a Paula Echevarría en el Starlite este verano, pues no quiso perderse el concierto de C. Tangana de hace unos días, donde nos demostró que tiene un estilo todoterreno y que no importa la ocasión de la que se trate, siempre logra ir ideal. Allí la actriz sacó su lado más festivalero y apostó por un look cómodo aunque muy especial para este evento, del que destaca un top asimétrico muy original.

De la marca 'Bless the Mess' se trataba de una pieza inspirada en los años 70, con un escote cruzado y un estampado en tonos naranjas y amarillos. El broche final se lo ponían unos flecos plateados que le daban un toque más brillante. Siguiendo por la parte inferior de su estilismo, Paula Echevarría volvió a apostar por unos vaqueros de Primark que no pueden sentarle mejor. Ya lo hizo hace unas semanas con unos en color azul clarito que decidió combinar con un top de Zara y estos en un tono más oscuro eran la opción ideal.