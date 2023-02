7 novedades de Zara (de los vaqueros cargo al look de San Valentín) para tu cesta ‘online’ de esta semana

Las novedades de Zara vienen dispuestas a alegrarnos la semana: aunque las rebajas cada vez ocupan menos espacio en la tienda ‘online’, debemos confesar que los nuevos looks que van llenando su catálogo de febrero nos tienen enamoradas. Y no hablamos (solo) de la cápsula de San Valentín que, obviamente, no puede faltar en estas fechas, sino de todas esas piezas de plena tendencia que poco a poco van ganándole terreno a las prendas térmicas, balaclavas y demás opciones de invierno que dominaban la web hasta ahora. Aquí va una selección de imprescindibles que, seguro, te harán picar.