Vas a desear incluir en tu armario estos pantalones cargo de Zara después de ver a Victoria Federica

A pesar de que no era un photocall ni uno de los eventos de moda que desde hace varias temporadas marcan su agenda semanal, todas las miradas han ido a la elección de Victoria Federica que en esta ocasión tenía sello español. La ‘it girl’ ha optado por un look sencillo y casual acorde con la cita que estaba formado por un sencillo jersey de cuello alto ajustado en gris vigoré y atractivos pantalones en blanco roto de Zara, que rápidamente se ha erigido como el punto más destacado del look.