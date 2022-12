Los 10 momentos de moda por los que siempre recordaremos 2022

El listón siempre está un poco más alto para Kim Kardashian, cuyo deporte favorito es retarse a sí misma y salir ganando siempre. Su última aparición sobre la alfombra roja de la gala del Met, que este año se tituló 'In America: An Anthology of Fashion' y giraba en torno a la iconografía norteamericana, fue su momento de gloria para rendir cuentas con el pasado. En un alarde de egolatría, se empeñó en llevar el vestido original que Marilyn Monroe se puso en 1962 para cantar a John F. Kennedy en su 45 cumpleaños. El vestido fue adquirido en 2016 por ‘Ripley’s Believe It Or Not!’, una franquicia estadounidense que se dedica a coleccionar piezas especiales de coleccionismo. Tras perder peso recurriendo a dietas cuestionables y recurrir a un sinfín de fajas reductoras lo consiguió, aunque no pudo evitar ser el centro de todas las críticas por el atrevimiento de usurpar una pieza histórica