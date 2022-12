Sostenibilidad de alfombra roja: los mejores looks reciclados que algunas famosas no se cansan de repetir

Según HollywoodLife, el vestido de Kate no solo era una apuesta eco, sino que también tenía en cuenta el presupuesto cuando lo compró por primera vez en 2015. Y es que si bien el vestido tenía un precio original de 1.200 dólares, todavía está disponible para alquilar en Rent The Runway por 180 dólares. Como ella misma declaró: "Los vestidos, las pruebas de vestuario... Es muy estresante, y sé que suena a 'Oh, ahí está Kate Winslet hablando de lo estresante que es hacer pruebas de vestuario para las entregas de premios'. Pero lo es. Esos increíbles artistas que hacen estos vestidos son maravillosos, pero me da rabia pensar que son prendas que solo se va a usar una vez… ya he decidido que repetiré todos los que tengo en el armario y que aún me quedan bien”.