Los mejores sitios para alquilar ropa y accesorios de lujo

El lunes con un bolso Louis vuitton, el martes con abrigo de Versace, el miércoles de Ralph Laurent... ¿Qué fashion addict no ha soñado nunca con tener el armario de Carrie Bradshow? Y es que muchas daríamos prácticamente lo que fuera para poder tener entre nuestros brazos un bolso Chanel o Alexander McQueen, pero la realidad es que nuestro bolsillo no nos lo permite, al menos no para tener uno diferente para cada día. Pero si hay algo que nos enseñó Louis, el personaje de Jennifer Hudson en la película de 'Sex and the City', es que no importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria siempre podrás alquilar el bolso de tus sueños.