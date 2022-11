Paula Cánovas del Vas: “La prenda más sostenible es la que dura”

Nunca he tenido ese momento de eureka. Es cierto que siempre he tenido una personalidad muy ligada a crear mi proyecto personal, siempre he tenido una visión bastante concreta de lo que quería ser. Soy bastante testaruda, tengo muy claro lo que me gusta y lo que no, cómo me gustaría hacer las cosas y cómo no, cómo me gustaría producir y cómo no. Pero la marca surgió de forma muy espontánea, fue a partir del Palais de Tokyo (donde la diseñadora presentó su primera colección en el marco de la Semana de la Moda de París). No invitamos a nadie pero vino mucha gente y de ahí surgió mi primer pedido, precisamente para Japón. Así empezó la marca, tuve esa oportunidad, pasó el tren y me enganché.