Hemos encontrado la falda metalizada definitiva para salvar tu look de Nochevieja

Con permiso del cuero, las plumas y las lentejuelas, en lo que a tejidos y materiales se refiere, el metalizado ha sido sin duda una de las tendencias más rompedoras y exitosas de este año 2022. Aunque ahora estemos con la mirada puesta en nuestros looks de Nochevieja y no pensemos en nada que no sean vestidos de terciopelo o tops con diseños increíbles, hay quienes prefieren salirse un poco de la norma y lucir en este día tan especial alguna prenda original, que esté a la última, pero con la que resaltar por encima del resto (y que además, te sirva para muchas otras ocasiones).