Arrasa en la playa con este bañador de marca española que ya llevó Lady Di en los 90

Pocas musas hay en la historia de la moda que puedan estar a la altura de Diana de Gales. La princesa se convirtió durante los años 80 y 90 en todo un fenómeno, en un icono para cualquier mujer de la época. En cada una de sus apariciones supo combinar como nadie y con maestría la elegancia clásica con los tintes ‘casual’ y eso ha hecho que sus estilismos traspasen la barrera del tiempo, estando, hoy en día, totalmente de actualidad. 27 años después de su muerte, Lady Di sigue siendo una inagotable fuente de inspiración. Y, como muestra, basta con echar un vistazo a una de las últimas colecciones de Jacquemus, darse un paseo por el catálogo de Zara o, en realidad, observar cualquier editorial de una revista de moda. No hay duda de que su impronta sigue más presente que nunca. Ella nos dejó ‘looks’ para el recuerdo, como aquellos famosos ciclistas e, incluso, su nombre ha servido para bautizar bolsos tan emblemáticos como el ‘Lady Dior’, de Dior, o el ‘Diana’ de Gucci. En resumen, su legado para la industria de la moda es no solo una realidad sino también una leyenda. Y, lo mejor de todo, es que, año tras año y temporada tras temporada, esta no deja de ampliarse.