Este ‘look’ inspirado en Lady Di es nuestro favorito de Zara

La gran estrella –tanto en el ‘look’ de la princesa como en el de Zara– es, sin ninguna duda, la americana. Y es que, su silueta ‘XXL’, el corte masculino y ese color gris marengo, tan elegante como versátil, la convierten en un básico del fondo de armario. Además, aunque no podemos decir que sea barata, lo cierto es que su precio no llega ni a los 50 euros, por lo que no se encuentra (ni de lejos) entre las chaquetas más caras de la etiqueta de Arteixo. Además, la buena noticia es que, de momento, está disponible en todas las tallas, por lo que no te será difícil hacerte con ella.