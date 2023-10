Cinco básicos de Zara imprescindibles en tu fondo de armario

Gran parte del éxito de Zara radica, precisamente, en su capacidad para acercar las grandes tendencias que vemos sobre la pasarela al gran público o, lo que es lo mismo, a nuestro armario. Y es que, el imperio construido por Amancio Ortega ha hecho suyo el concepto de democratizar la moda y ha creado un modelo de negocio que, incluso, es objeto de estudio en universidades como Harvard. Sin embargo, más allá de ello, lo cierto es que la etiqueta de Arteixo cuenta con una colección (más o menos) permanente que no tiene nada que envidiar a sus famosas novedades semanales. De hecho, hay piezas, como los emblemáticos ‘Marine Straight’, que han pasado a formar parte del guardarropa de la mayoría de las españolas y que, además, vuelven cada temporada, tanto en sus versiones básicas como reinterpretados. Pero estos no son, ni de lejos, el único ejemplo. Así que, toma nota porque estos son los cinco básicos de Zara que no pueden faltar en tus perchas.