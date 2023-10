La ‘blazer’ más bonita de Zara está en los ‘Special Prices’ por menos de 30 euros

No sabemos qué factores rigen el hecho de que una prenda de Zara pase a añadirse a esta categoría. Sabemos que, cada semana, la etiqueta añade nuevos artículos en esta, pero no qué criterios tienen en cuenta a la hora de hacer esta selección. Y es que, si pensamos que son las prendas que menos funcionan o de las que se venden un número menor de unidades, no nos explicamos cómo puede haber tantas joyas. Entre estas, encontramos desde pantalones virales a bailarinas increíbles o bolsos que van directos a nuestra lista de deseos. Ahora bien, si hablamos de nuestra ‘wish list’, hay una americana que encabeza (y con mucho) esta larga lista.