Los vaqueros que mejor sientan están en Mango Outlet y valen solo 20 euros

Pese a que abandonó hace tiempo el catálogo principal de la etiqueta catalana, este vaquero se ha convertido en uno de los grandes reclamos de su ‘outlet’ y, siendo sinceras, no nos extraña porque tiene todos los ingredientes para hacer un tipazo. Su corte es recto, pero ligeramente ‘slim’ y el talle es medio, por lo que queda a la altura perfecta, ni muy alto ni muy bajo. Eso por no hablar del largo ‘cropped’, que sienta bien incluso a las que miden menos de 1,60. Además, otro de sus atractivos indiscutibles es el color, ya que tienen un azul pálido, con efecto desgastado, que emula, en cierta medida, el acabado propio de marcas tan icónicas como Isabel Marant. Como editora de moda, reconozco que lo he comprado hasta en cuatro ocasiones, así que, tengo varios colgados en mis perchas, por miedo a que, en algún momento, desde la marca decidan deshacerse de él.