Estos son los vaqueros de Zara que hacen tipazo y más triunfan entre las mayores de 40

Elegir los vaqueros perfectos no es una tarea nada sencilla. De hecho, si en cuestión de ropa es normal que cada una tengamos nuestra manías, si hablamos de ‘jeans’, éstas son todavía más acusadas. Y es que, son una pieza fundamental en el fondo de armario pero, además, un buen diseño es capaz de potenciar lo mejor de nuestra silueta. Pero, también podemos caer en el efecto contrario, así que, elegir los que más se adapten a nuestras necesidades en algo fundamental. Por eso, pese a que los vaqueros más buscados de la temporada son aquellos que siguen la estela de la estética ‘Y2K’ –con el ‘fit’ ancho y el talle bajo–, es probable que éstos no sean los que más favorecen a todo el mundo. Además, si tienes más de 40 años, casi con total seguridad, ya llevaste estos tejanos hace 20 años y, quizás, no te apetezca recuperarlos de ese cajón donde han permanecido en el olvido durante las últimas décadas. Por eso, los ‘jeans’ que más triunfan entre las mujeres mayores de 40, son aquellos que realzan su figura y tienen un aire mucho más sofisticado. De hecho, el ejemplo perfecto se encuentra en este modelo de Zara, que cumple con todos los requisitos para convertirse en uno de los grandes favoritos de la temporada.