Los pantalones vaqueros de mujer de Zara que no tendrás que arreglar si eres bajita

Algo ocurre con los jeans de esta firma de Inditex pues, al ir a comprar un último par, sorprendentemente me venían bien de alto. Algo que no suele ocurrir, pues con mi 1,56 cm de altura siempre debo llevarlos a una modista para que me los haga un poco más cortos. Sin embargo, estos últimos tiene el largo ideal y, al compararlos con otros modelos, efectivamente son algo más cortos.