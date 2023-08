Te lo avisamos: estos van a ser los vaqueros de Zara más buscados del próximo otoño

Y es que, pese a que muchas aún se resistan a despedirse de los ‘skinny jeans’ e, incluso, aunque éstos hayan vuelto a lo alto de la pasarela gracias a firmas como Celine by Hedi Slimane, lo cierto es que el corte ‘wide’ se ha impuesto como tendencia y es el claro favorito entre las ‘insiders’. Es más, no hay más que echar un vistazo a los perfiles de Instagram de las ‘influencers’ internacionales, para darse cuenta de que este ‘fit’ parece no tener rival, al menos, ahora mismo. Además, pese a que su silueta te recuerde a los ‘outfits’ que luciste siendo una adolescente a principios de los 2000, las expertas en moda –como Pernille Teisbaek– están demostrando que también se pueden crear ‘looks’ de lo más elegantes y sofisticados (con las bailarinas como mejores compañeras de estilo).