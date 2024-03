Por qué Lady Di no vestía nunca de Chanel (Carlos y Camila tienen mucho que ver)

La familia real británica atraviesa una de las mayores crisis de credibilidad de su historia. Con Kate Middleton desaparecida de la vida pública y el error a la hora de retocar su primera foto desde hace meses, ha hecho que surjan infinidad de teorías de la conspiración. Así que, en estos momentos en el que el foco mediático está puesto en Inglaterra, nos parece un buen momento para rememorar una de las grandes leyendas que se han formado en torno a la familia, aunque, en esta caso, la protagonista no es otra que Lady Di. Y es que, la desaparecida Princesa de Gales fue (y sigue siendo) un icono de estilo indiscutible y, entre sus firmas de cabecera, se encontraban enseñas de la talla de Versace, Dior o Jimmy Choo pero, sin embargo, no era tan habitual verla con diseños de Chanel, que no deja de ser una de las marcas más emblemáticas del universo del lujo.