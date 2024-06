Bikinis con estampado de leopardo: la tendencia que arrasa entre las expertas en moda

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta ha sido la primavera del ‘animal print’. Tal ha sido la euforia por este patrón que son muchas las que han terminado por hartarse de él, antes de tiempo. Y es que, según la plataforma de moda ‘Tag-walk’, el estampado de leopardo se ha incrementado un 120% en las colecciones ‘Prefall’ que podremos ver durante los próximos meses otoñales. Eso significa que esta fiebre no ha hecho nada más que empezar. De hecho, sus famosas manchas ya van mucho más allá de los pantalones con los que arrancaron su andadura en 2024 y, ahora, tiñen todo tipo de prendas y accesorios. Por supuesto, el motivo más famoso de la temporada no ha tardado en llegar a la prenda veraniega por excelencia: los bikinis. No nos puede extrañar, para empezar, porque su versatilidad es casi infinita y, además, entre sus muchas bondades, se encuentra esa capacidad innata de añadir un ‘extra’ de sofisticación a cualquier estilismo, también sobre la arena.