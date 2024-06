Así cambió Diana de Gales la monarquía e incluso a las celebridades

El libro y la anteriormente mencionada entrevista televisiva cambiaron la forma en la que el mundo vio a la monarquía británica y situaron a Diana como una mujer moderna y valiente dispuesta a no morderse más la lengua. En el documental ‘Diana: The Interview that Shook the World (2020)’, dirigido por Edward McGown, Bidisha Mamata, periodista de medios como BBC, Channel 4 y Sky News, confesó que al ver las entrevistas del comienzo de Diana, veía a una mujer inteligente luchando contra su papel, contra el papel que el mundo le brindaba y sobre la forma en la que sus interlocutores se dirigían a ella. "A veces, cuando ves sus declaraciones junto a Carlos, si eres mujer sólo puedes ver banderas rojas”, explica.