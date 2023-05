¿Qué escondía la reina Camilla en el “bolsillo secreto” de su vestido de la coronación? Habla su diseñador

Pese a tratarse de uno de los encargos más importantes de su carrera, Bruce Oldfield ha confesado que confeccionar el conjunto no supuso ningún quebradero de cabeza: "La verdad es que dimos con la clave bastante rápido, porque llevo haciendo vestidos para ella desde hace diez o doce años. Conozco muy bien su figura, lo que le gusta y le sienta bien. Puedo decir que sé más o menos lo que le gusta y también lo que no le gusta, así que me resultó fácil", ha explicado en Entertainment Tonight.