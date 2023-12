Cristina Pedroche desvela los últimos detalles de su vestido antes de las Campanadas

Para la ocasión, Cristina ha lucido un extravagante look de transparencias con el que ha querido darle un ‘zasca’ a sus ‘haters’. “En los últimos vídeos que he hecho de Campanadas me dicen: “vas desnuda”. Pues ahora voy de cuello vuelto”, ha explicado la vallecana sobre este mono blanco y rojo que deja a la vista su lencería, elegida de color rojo por una buena razón: “En Campanadas no puedo llevarla, y se supone que da suerte, así que me lo pongo hoy para venir a ‘El Hormiguero’”.