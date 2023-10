Lluvia de críticas a Cristina Pedroche por su forma de dar el pecho (y su respuesta)

Otros aseguran que no escriben para criticar, sino por "intriga": "No es por criticarte, solo por saber el porqué. Me intriga que una cosa tan preciosa tenga que esconderse, en cuanto después te pones un vestido que se ve todo sin problema... Vuelvo a decir que no estoy criticando nada, me parece genial que enseñes si quieres y que no, pero me da curiosidad".