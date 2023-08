Cristina Pedroche responde a Lucía Etxebarria: "No me intentéis hacer sentir mala madre"

Entre el alubión de comentarios en su contra destaca también el de la escritora Lucía Etxebarría, a quien Pedroche ha querido contestar personalmente a través de Twitter. Etxebarría le dedicó unas durísimas palabras: "Esta es la pediatra Julie Bhosdale, diez semanas después del parto. Este es el cuerpo natural de una mujer diez semanas después el parto. A las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal. Ella factura entre uno y dos millones de euros al año. Sólo ella, creo que su marido factura más o menos lo mismo. Damos por hecho que Cristina cuenta con servicio en casa y una enfermera Salus por la noche, para ayudarle a cuidar al bebé. Si tú apenas duermes por las noches porque tienes que levantarte a dar de mamar al bebé, si te pasas el día poniendo lavadoras (porque a los bebés hay que cambiarles varias veces al día), si apenas sacas ni tiempo para barrer la casa y pasar el polvo con un poco de suerte, si tienes la pila del fregadero a rebosar de vasos sucios, si estás tan cansada como suelen estarlo la mayoría de las mujeres en el posparto, si no cuentas con un entrenador personal como el que se puede pagar Pedroche y si tu concepto de meditación es que en cuanto te sientas en un sofá se te cierran los ojos y te quedas dormida... Tú tendrás un cuerpo como el de Julie Bhosale, no como el de Cristina Pedroche. Y tu cuerpo también es un cuerpo precioso porque ha gestado vida. No es que te falte fuerza de voluntad. De hecho, tienes una fuerza de voluntad que mueve montañas. Es que no eres rica. Cristina puede hacer deporte porque tiene un entrenador personal. Puede comer comida sana porque alguien cocina para ella. Puede hacer meditación porque el personal de servicio y la enfermera le ayudan, y eso le permite disponer de tiempo para ella misma. Tú no podrás hacerlo. Pero tu cuerpo será siendo precioso y tu bebé te amará igual. A tu bebé no le importa lo más mínimo cómo sea tu tripa. Ah, no olvidemos que, si eres trabajadora autónoma, tres días después de parir ya estarás apagando fuegos en casa desde el ordenador. Como para ponerte a hacer meditación, no te j***".