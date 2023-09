El gesto que ha tenido Dabid Muñoz con Cristina Pedroche dos meses después de dar a luz a su hija Laia

El pasado 14 de julio nacía Laia, la hija de Cristina Pedroche y Dabid Muñoz, un momento único e inolvidable que la pareja ha vivido con enorme intensidad. La presentadora no ha dudado en todos estos meses en describir lo complicado que le estaba resultando su postparto así como los cambios de humor generados por las hormonas. "En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor… Y aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil", contó las primeras semanas de dar a luz, lo que generó la preocupación de sus millones de seguidores.