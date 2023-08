David Muñoz y su cambio físico radical por motivos de salud

"Si he compartido los entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia. Todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie, pero estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado ni un segundo de mi hija desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura", dijo como respuesta a todas aquellas personas que consideraban que estaba provocando sentimientos de culpa en otras madres que no han experimentado una recuperación tan veloz o que no tienen los mismos recursos.