Cristina Pedroche blinda sus redes: la drástica decisión tras la polémica de su postparto

Este comentario desató un aluvión de críticas en las que se le acusaba de gordofobia, presión estética, exhibicionismo o reduccionismo. La polémica fue de tal magnitud que apenas un día después la presentadora emitió un comunicado en el que justificaba sus palabras y lamentaba el odio vertido sobre ella. “No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío”, explicaba. “Todos los postpartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie”.