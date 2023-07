La decisión que ha tomado Cristina Pedroche sobre la exposición de su hija Laia

Fue el pasado 14 de julio cuando Cristina Pedroche daba a luz a su primera hija, Laia. Desde entonces y en tan solo dos semanas, la presentadora nos ha mantenido al tanto de toda novedad en el proceso de post parto. "Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible. Os pido un poco de paciencia, estoy asimilándolo todo. Pero sí que os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto, tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer como sus primeras horas de vida", confesó Pedroche en sus primeros días como mamá.