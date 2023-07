Cristina Pedroche dice que su posparto está siendo "interesante" y habla sobre los cambios de su cuerpo

"Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible. Os pido un poco de paciencia, estoy asimilándolo todo. Pero sí que os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto, tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer como sus primeras horas de vida", dijo el mismo día que volvió a casa, cuando fue recibida con flores, globos y paella.