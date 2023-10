La carta más emotiva de Cristina Pedroche a su hija Laia

Y seguía: "Pensé que nunca había sido tan feliz, que nunca me había sentido tan empoderada, tan mamífera y tan mujer. De verdad que pensaba que no podía ser más feliz. Y cada mañana cuando me despierto, o más bien cuando me despierta mi hija, me doy cuenta de que el amor y la felicidad siempre va a más. Y sí, hay ratos malos, que lloro sin explicación, que me da mucha pena muchas cosas y que no me entiendo ni yo. Pero eso es el posparto, abandonar la mujer que era para dar la bienvenida a la nueva mujer que soy. Sigo pasando ese duelo".