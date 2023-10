Por qué las expertas en moda han agotado la colección de Phoebe Philo en solo un día

Y el día llego y no decepcionó. Phoebe Philo ha logrado crear una colección de prendas de esas que toda experta en moda desea tener en su armario. Desde abrigos de estilo masculino con impolutas líneas a jerséis que son perfección, vestidos que te resuelven el look, botines básicos y bolsos grandes para llevar a todas partes. Piezas, de la cabeza a los pies, creadas con la exquisitez que le caracteriza y llamadas a convertirse en míticas. Creaciones tan increíbles que no resulta extraño que ya no quede prácticamente nada a la venta.