¿Qué significa el adiós de Jeremy Scott en Moschino?

Poco más tarde la reina nórdica del camp, Björk, se convirtió en una de sus primeras clientas, seguida de Madonna, Britney Spears –para quien creó el icónico vestido de azafata que protagoniza el videoclip de ‘Toxic’– y Katy Perry, artista junto a la cual ha creado varios de los momentos más excéntricos de la cultura popular de este siglo, como el look inspirado en balones de playa de la Super Bowl 2015 o cuando se vistió de hamburguesa para la After Party de la Met Gala en 2019 (por no hablar del look que escogió para la propia Met Gala, a la que acudió convertida en un candelabro andante).