La infanta Sofía, espectacular y con 'cut outs' en su confirmación (y con look coordinado con su familia)

El color de su look es igual al del vestido que ha llevado su hermana, la princesa Leonor, un bonito modelo de flores de la firma Polin et Moi en color cereza, y hace 'match' con los looks de sus padres: el rey Felipe ha lucido corbata en color malva y la reina Letizia, que suele optar en las ceremonias protagonizadas por sus hijas por looks discretos, seguramente con la intención de no eclipsar, ha vestido un pantalón blanco con cinturón y top de manga corta también en colores rosados