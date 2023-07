10 bañadores que no son reductores pero que adelgazan ópticamente

Estamos hablando de los bañadores, una pieza esencial de cualquier mujer para esta temporada, una prenda que no solo cumple con la función de cubrir y proteger, sino que también es una expresión de estilo y personalidad. Y por supuesto, que nos favorezcan, ya que no todas tenemos el mismo cuerpo ni los mismos gustos a la hora de escoger el más apropiado. Es interesante estar pendiente de las tendencias más populares para este verano, y que pasan por bañadores con estilo retro, los 'cut out', con inspiración de los años 50 y 60, con colores vibrantes y llamativos o los más atrevidos con detalles de encaje y crochet. Eso sí, no te olvides que a la hora de encontrar el traje de baño perfecto la comodidad es un requisito imprescindible en un bañador, como lo es también su diseño y su precio.