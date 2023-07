Olvídate de las rebajas: necesitas un bañador de la nueva colección de Zara

Las segundas rebajas están a punto de llegar y, puede que no hayas conseguido hacerte con todas las piezas que se encontraban en tu lista de deseos, pero, sin duda, aún estás a tiempo. Sin embargo, como suele ser habitual, siempre que arranca la época de descuentos, se nos van irremediablemente los ojos a la nueva colección. Así que, sino quieres acabar comprando piezas sin rebajar, más vale que no eches un vistazo a todo lo que acaba de llegar al catálogo de Zara y, más concretamente, a sus bañadores y bikinis. Y es que, te aseguramos que, como los veas, vas a sentir la imperiosa necesidad de tener uno en tu armario. Eso sí, por si acaso no tenías pensado ir próximamente a una de las tiendas del gigante de Inditex, ya estamos nosotras para ayudarte a caer en la tentación. Y es que, te traemos una lista con los trajes de baño más bonitos que acaban de llegar a las perchas de la marca gallega. ¿Nuestro favorito? No somos capaces de elegir...