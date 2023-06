Desveladas las fotos de la increíble casa de Barbie

Es cierto que ya nos habíamos hecho una idea de cómo sería la casa gracias a algunas escenas de la película (como la de la ducha fría o cuando Barbie cae por gravedad), pero no ha sido hasta ahora cuando las hemos podido disfrutar más en detalle. Al igual que la original, la casa de la película no tiene ventanas, paredes ni puertas. “Las casas soñadas asumen que nunca tienes algo que desearas que fuera privado. No hay lugar para esconderse”, explicó Greta Gerwig.