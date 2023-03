¡Confirmado! Estos son los bañadores más irresistibles de Zara que triunfarán en nuestras costas

Estamos deseando preparar la maleta para arrancar con los meses de verano. Es cierto que durante los meses previos, no podemos evitar sentirnos la Vecina Rubia contando cuántos lunes quedan para la llegada de verano. Pero el tiempo pasa rápido y no podemos despistarnos, sobre todo en lo que a nuevas colecciones se refiere. Aún queda un poco para estrenar bikinis, bañadores, vestidos de verano y sandalias, estas de plataforma madera de Zara van a triunfar. Pero la nueva colección ya está presente y no se hace esperar.