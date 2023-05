La nueva colección de baño de Lefties o cómo elevar tus looks con las tendencias swimwear de la temporada

Así, LEFTIES SWIMWEAR WOMAN COLLECTION SPRING SUMMER 2023 se compone de una extensa oferta de bikinis y bañadores que representan la personalidad de cada mujer y, accesorios fácilmente combinables entre sí, perfectos para crear looks atrevidos y veraniegos con el contraste de colores y juego de texturas que firman las tendencias de la temporada. ¿Qué no sabes cuáles son? Atenta y no pierdas detalle: