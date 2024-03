Vitamina B12: qué es, qué alimentos la contienen y por qué es tan relevante en tu dieta

Es tan relevante en el organismo como la vitamina C o la vitamina D, pero también una de las más desconocidas. Hablamos, cómo no, de la vitamina B12. También llamada cianocobalamina, es una de las ocho que componen la vitamina B, y al igual que el resto, y tal y como apunta la farmacéutica y nutricionista Paula Martín Clares (@farmanutribypaula), autora del libro 'La salud de tu piel está en lo que comes', "es importante para el metabolismo de proteínas, además ayuda a la formación de glóbulos rojos y es necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, para la formación de la sangre y de varias proteínas". Asimismo, la vitamina B12, es la "implicada en el funcionamiento de todas las células de nuestro cuerpo, especialmente el sistema nervioso, en las del sistema digestivo y de la médula ósea.