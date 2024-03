Por qué una dieta para perder peso no tiene que estar reñida con una alimentación saludable y equilibrada

Las búsquedas de Google sobre conceptos como "dieta", "perder peso" o "cómo bajar de peso de forma rápida", entre muchos otros, no dejan de aumentar y es que son muchos los que recurren a la web en busca de soluciones para adelgazar. No siempre con los resultados requeridos o, al menos, profesionales. "Cada persona es única, por lo que no existe una dieta universalmente efectiva para todo el mundo", apunta Laura Jorge, dietista-nutricionista fundadora y directora del centro de nutrición y psicología Laura Jorge, que resalta la importancia de "personalizar las recomendaciones según las características, el estilo de vida y las necesidades específicas de cada persona", ya que, "además del déficit calórico, hay múltiples factores que influyen en el proceso de adelgazamiento, como las hormonas, el estrés, el ejercicio y el descanso, por lo que es crucial abordar cada caso de manera individualizada".