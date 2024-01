La receta ancestral que nos alivia del frío y es una fuente natural de colágeno

Con el frío que hace, seguro que una de las cosas que más nos pueden apetecer al llegar a casa tras una dura jornada de trabajo es un alimento que nos temple el cuerpo y nos proporcione la energía necesaria para afrontar estos días de bajas temperaturas. Como decían nuestras abuelas, "No hay nada que no cure un buen caldo”, y es una gran verdad. Si hace frío o estamos enfermas, cuando los síntomas menstruales nos fastidian o cuando afuera llueve y no nos apetece ni levantarnos de la cama, existe una receta ancestral que nos entona el cuerpo y el alma casi de inmediato.