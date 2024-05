¿Qué está pasando con Demi Moore y por qué todo el mundo habla de su posado en el Festival de Cannes?

De esta forma, Demi Moore nos ha demostrado que se puede conseguir un pelo largo espectacular sin extensiones y sin peluca. Y es que, mientras muchas mujeres se apuntan a la tendencia del 'corte bob', la actriz luce una melena kilométrica que es la envidia de quienes se cruzan en su camino. De hecho, tal y contó hace unos años a la revista People, "recuerdo que escuché a alguien diciendo que las mujeres cuando envejecen no deberían llevar el pelo largo. Y es algo que se me quedó grabado. ¿Quién dice eso? Me hizo pensar que si el pelo puede crecer y no hay nada que perjudique la salud, ¿por qué deberíamos cortárnoslo? No me siento cómoda con las reglas que no tienen una justificación real".