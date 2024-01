Demi Moore rompe la alfombra roja a los 61 años convertida en un cisne en blanco y negro

El 7 de febrero llega a HBO Max Feud: Capote vs. The Swans, una miniserie creada por Ryan Murphy que aborda la traición de Truman Capote a esas neoyorkinas de la élite, ricas y glamurosas, entre las que figuraba la gran dama Barbara "Babe" Paley, Slim Keith, C.Z. Guest y la hermana de Jackie Kennedy, Lee Radziwill, a las que se conocía como sus "cisnes". Este proyecto, que constará de ocho episodios y que surge a raíz de la buena acogida de la primera entrega, Feud: Bette y Joan, en la que Jessica Lange y Susan Sarandon recreaban el conflicto que surgió entre Joan Crawford y Bette Davis; está basado en el libro de Laurence Leamer Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era.