Los 'burpees', el ejercicio que nunca falta en la rutina de Demi Moore para tonificar su cuerpo

No podemos quitarles razón porque es evidente, la cara de la actriz ha ido cambiando con el tiempo y si a sus 60 años no tiene ni una sola arruga por algo será, pero aquí lo importante no solo es ser joven de hombros para arriba, sino también lucir un cuerpo acorde a ello y, en este caso, Demi lo supera con creces: su trabajo constante y rutinario le ha llevado a ser una de las estrellas más admiradas del 'fitness'.