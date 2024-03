Demi Moore y la tierna fotografía con Bruce Willis para felicitarle el cumpleaños

Las últimas noticias sobre su estado de salud llegaban el pasado mes de diciembre y de la mano del medio de comunicación 'US Weekly' que informaba que el actor estaría atravesando uno de sus peores momentos debido a su enfermedad. El citado medio aseguraba que su estado de salud cada vez es peor y que no estaría reconociendo ni a su ex mujer, Demi Moore, ni a las tres hijas que tuvieron en común.