Tres recetas rápidas y fáciles para volver a la rutina comiendo saludable

Y no estamos hablando de meter en el microondas un plato precocinado, sino de una alternativa más saludable y con la que no pasaremos hambre. Lo cierto es que existen recetas muy fáciles de elaborar que, por su combinación de ingredientes, calman el deseo de comer, por tiempo prolongado y sin afectar el peso corporal. Y, para hacértelo más sencillo, hemos recopilado tres recetas deliciosas que nos ayudarán a comenzar el año con la mirada puesta en la salud y con el objetivo de disfrutar comiendo (que no es poco).