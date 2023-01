Estos son los ejercicios que hace Paula Echevarría para tener abdominales perfectos

No es raro que Paula Echevarría muestre en sus redes sociales las rutinas deportivas que realiza para mantenerse en forma, saludable y, además, espectacular. Las últimas imágenes que ha compartido —su posado con pantalón cómodo y camiseta de tipo 'crop top' que dejaba parte de su abdomen al aire, o el impactante look con mono de encaje semitransparente de Alicia Rueda Atelier que estrenó en 'Got Talent', a juego con una preciosa melena sirena— son la prueba de que, físicamente, la actriz de 45 años está mejor que nunca. Lo consigue gracias a su constancia, a su alimentación adecuada, a tratamientos de belleza (que nos contó en una entrevista reciente con Woman) y al ejercicio que realiza, según ha reconocido en distintas ocasiones.