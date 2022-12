La melena sirena de Paula Echevarría será el peinado que querrás estas fiestas

"Le ha robado el vestido a Beyoncé", opinó Risto Mejide al ver el look con el que Paula Echevarría se presentó en la última gala de Got talent. Y no le faltaba razón al publicista porque si hace un par de semanas la actriz se convertía en la JLO española con unas altísimas botas y una coleta XXL como las que suele lucir Jennifer Lopez, en la cuarta semifinal del talent show ha preferido emular a la mismísima Queen B con uno de esos estilismos que no se olvidan.