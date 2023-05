Cómo ser modelo de pasarela a los 60 años y midiendo 1,60, la historia de Kathy Jacobs

La industria de la moda, y más concretamente las pasarelas, siempre ha llamado la atención por estar plagada de cuerpo normativos e inalcanzables para muchas. Modelos de no más de 25 años con siluetas delgadas y esbeltas que no suelen bajar del 1,70. En este contexto es lógico que mujeres como Kathy Jacobs llamen la atención no solo por su edad y su altura, sino también por su carisma y actitud, que impulsan un cambio real en el negocio de la moda a través del empoderamiento femenino.